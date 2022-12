Weißenfels gewinnt seit 21 Jahren erstmals wieder in Bamberg

Bamberg (dpa) – - Nach 21 Jahren haben die Basketballer von Syntainics MBC wieder einen Sieg bei den Brose Baskets Bamberg gefeiert. Die Schützlinge von Trainer Igor Jovovic gewannen am Sonntag ihr Gastspiel in der Brose-Arena mit 98:90 (39:41) und zogen damit in der Tabelle an den bis dahin auf dem 13. Platz liegenden Gastgebern vorbei. Der letzte Erfolg in Bamberg war den Mitteldeutschen am 21. Oktober 2001 beim 96:86 gelungen.

Den größten Anteil am dritten Saisonsieg hatten Kris Clyburn (22 Punkte), Martin Breunig (16), Mitchell Ballock, Charles Callison (je 15) und Kostja Mushidi (12). Für die Bamberger erzielten Kevin Wohlrath (18), Gabriel Chachashvili (14) und Amir Bell (13) die meisten Punkte.

Die Gäste verschliefen zunächst die Startphase und liefen einem 10:20-Rückstand (7.) hinterher. Kurz vor der Pause lagen die Weißenfelser beim 39:38 (19.) wieder vorn und legten den Grundstein zum späteren Erfolg Anfang des dritten Viertels mit einem 10:0-Lauf von 44:46 (22.) auf 54:46 (24.).

Die Führung bauten die Gäste bis auf 70:55 (29.) aus und zehrten von diesem Vorsprung bis zum Abpfiff. Fast zwei Drittel der Würfe aus Nahdistanz fanden den Weg in den gegnerischen Korb. Dank dieser guten Trefferquote konnten die Weißenfelser ihre schwarze Serie in Bamberg beenden.