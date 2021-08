Weiter kühles Schauerwetter im Norden

Kühles Schauerwetter gibt es im Norden auch am Dienstag. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte, kommt an der Küste mal die Sonne durch.

Hamburg/Kiel - Kühles Schauerwetter gibt es im Norden auch am Dienstag. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte, kommt an der Küste mal die Sonne durch - ansonsten sind die Wolken dichter. Es ist windig, an der Ostseeküste gibt es Sturmböen. Die Temperaturen liegen bei 18 Grad. In der Nacht beruhigt sich die Lage, dann soll es weniger Schauer geben. Im Binnenland wird es demnach weniger windig bei um die 12 Grad. Auch am Mittwoch ist es frisch und weiterhin wechselhaft bei um die 19 Grad. Es gibt der Vorhersage nach Schauer an den Küsten und stürmische Böen.