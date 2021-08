Weiter mehr Corona-Infektionen in Berlin

Berlin - Mit dem Coronavirus infizieren sich in Berlin weiterhin mehr Menschen. Je 100.000 Einwohner steckten sich in den vergangenen sieben Tagen 40,7 Menschen an, wie das wie das Robert Koch-Institut am Dienstag mitteilte. Am Vortag waren es 38 gewesen, am Dienstag vergangener Woche 27,6.

Die Regierungsspitzen von Bund und Ländern wollten am Dienstag über das weitere Vorgehen gegen die Pandemie beraten. Bundesweit erreichte die sogenannte Sieben-Tage-Inzidenz am Dienstag den Wert 23,5.

Berlin hat unter den Bundesländern die dritthöchsten Corona-Zahlen nach Hamburg und Schleswig-Holstein. Im Vergleich der Landkreise und kreisfreien Städte liegt der Stadtbezirk Neukölln mit einer Inzidenz von 56,4 bundesweit an zehnter Stelle.