Weitere Ortskräfte aus Afghanistan nach Brandenburg

Doberlug-Kirchhain - In Brandenburg werden an diesem Sonntag weitere Ortskräfte aus Afghanistan erwartet. Sie kämen voraussichtlich im Laufe des Tages an, sagte der Leiter der Zentralen Ausländerbehörde von Brandenburg, Olaf Jansen, am Samstag auf Anfrage. Die neu ankommenden Ortskräfte sollen wie diejenigen, die am Freitag eingetroffen waren, in der Erstaufnahme in Doberlug-Kirchhain (Landkreis Elbe-Elster) unterkommen. Zu den 59 Ortskräften mit Angehörigen waren laut Jansen später acht weitere hinzugekommen. Unter allen Ankommenden seien auch Angestellte deutscher Unternehmen und Botschaftspersonal. Der Gesundheitszustand von allen sei gut.