Weitere vier Millionen Euro für Wasserstoff-Projekte

Potsdam - Für die Umrüstung der so genannten Heidekrautbahn sowie der Busse und der Müllfahrzeuge im Landkreis Barnim auf Wasserstoffantrieb hat Brandenburgs Wirtschaftsminister Jörg Steinbach (SPD) Förderbescheide in Höhe von rund vier Millionen Euro übergeben. Mit 2,5 Millionen Euro könne die Niederbarnimer Eisenbahn AG ihre Werkstätten für den umweltfreundlichen Antrieb mit grünem Wasserstoff umstellen, teilte das Ministerium am Donnerstag mit. 1,5 Millionen Euro erhalte die Barnimer Energiebeteiligungsgesellschaft für den Bau einer Wasserstofftankstelle für die Straßenfahrzeuge.

Die Gesamtinvestitionen für das Projekt summierten sich auf rund 110 Millionen Euro, berichtete das Ministerium. Das Vorhaben werde mit insgesamt 25 Millionen Euro aus dem Bundesverkehrsministerium gefördert. Hinzu käme eine Ko-Finanzierung des Landes in Höhe von rund 19 Millionen Euro. Mit den 4 Millionen Euro seien nun alle Förderbescheide des Landes übergeben worden.