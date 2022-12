Weltkriegsmunition führt zu stundenlanger Sperrung

Luckenwalde - Ein 37-jähriger Mann hat in Luckenwalde im Landkreis Teltow-Fläming mit Weltkriegsmunition hantiert und eine rund vierstündige Straßensperrung ausgelöst. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, entdeckten die alarmierten Beamten am Freitagabend die großkalibrige Weltkriegsmunition mitten auf der Straße. Spezialisten des Landeskriminalamtes mussten sie sicherstellen und unschädlich machen. Gegen den 37-Jährigen wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.