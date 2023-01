Wenig winterlich im Land: Auf dem Brocken stürmisch

Leipzig - Wenig winterlich fällt das Wochenende in Sachsen-Anhalt aus. Dabei wird es zeitweise sogar heiter, wie der Deutsche Wetterdienst in Leipzig mitteilte. Bei zehn bis zwölf Grad Celsius wird der Freitag zunächst trüb und es regnet hin und wieder. Am Nachmittag und Abend lockert es von der Altmark her auf. Im Harz werden sechs bis zehn Grad erwartet mit schweren Sturmböen auf dem Brocken.

Wolken und gelegentlicher Regen ziehen am Samstag ab und es werden bei zehn bis zwölf Grad heitere Abschnitte vorhergesagt. Im Harz sollen die Temperaturen auf fünf bis acht Grad steigen, auf dem Brocken wehen Böen mit Sturmstärke. Der Sonntag wird demnach bei acht bis elf Grad wieder wolkig bis stark bewölkt und vereinzelt regnet es. Auf dem Brocken geht schwerer Sturm.