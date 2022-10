Dresden - Einen sehr milden und heiteren Herbsttag sagen die Meteorologen in Sachsen voraus. Wie der Deutsche Wetterdienst am Donnerstag mitteilte, löst sich der anfängliche Nebel am Vormittag schnell auf. Im Laufe des Tages bleibt es weitestgehend wolkenfrei und trocken bei Temperaturen zwischen 18 und 20 Grad. In der Nacht ziehen einige Wolken auf und es kühlt auf frische 10 bis 13 Grad ab.