Weniger Bauernhöfe mit größeren Flächen im Norden

Hamburg - Der Trend zu weniger Bauernhöfen mit größeren Flächen hält im Norden an. In Schleswig-Holstein nahm die Zahl der landwirtschaftlichen Betriebe von 2010 bis 2020 um 14 Prozent auf 12.194 ab, wie das Statistische Amt für Hamburg und Schleswig-Holstein am Freitag mitteilte. Weil die genutzte Fläche insgesamt mit knapp 983.000 Hektar nur um ein Prozent abnahm, wuchs die durchschnittliche Betriebsgröße von 70 auf 81 Hektar.

In Hamburg verlief die Entwicklung noch deutlicher. Die Zahl der Höfe ging in dem Zeitraum von 776 auf 591 zurück, das ist ein Minus von 24 Prozent. Die durchschnittliche Fläche je Betrieb wuchs um 39 Prozent auf 25 Hektar. Insgesamt nahm die landwirtschaftliche Nutzfläche in der Hansestadt um zwei Prozent auf 14.563 Hektar zu.