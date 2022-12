Weniger Geldautomaten-Sprengungen in Sachsen-Anhalt

Nach einem Anstieg in den vergangenen Jahren, scheinen in Sachsen-Anhalt immer weniger Geldautomaten erfolgreich gesprengt zu werden. Das liegt auch an Sicherheitsvorkehrungen.

Halle (Saale) - Die Zahl der aufgesprengten Geldautomaten ist in diesem Jahr gesunken. Bislang seien acht Ermittlungsverfahren im Zusammenhang mit der Sprengung von Geldausgabeautomaten eingeleitet worden, sagte eine Sprecherin des Innenministeriums auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur. In fünf Fällen seien die Täter an Bargeld gelangt, drei seien als Versuch zu werten. 2021 habe es insgesamt 13 Taten gegeben, in fünf Fällen blieb es beim Versuch. 2020 gab es neun erfolgreiche Angriffe und sieben Versuche.

Die Zahl der Geldautomatensprengungen war laut LKA in den vergangenen Jahren stark gestiegen. 2017 hatte es beispielsweise nur einen aus Sicht der Täter erfolgreichen Versuch in Sachsen-Anhalt gegeben. 2019 waren bei 13 Fällen nur drei davon erfolgreich. 2018 wurden elf Automatensprengungen vom LKA gezählt, sieben davon misslangen.

Zu der Schadenshöhe liegen keine laut Innenministerium keine validen Informationen vor. Sachschäden könnten häufig erst nach langwierigen Begutachtungen konkret benannt werden und würden nur selten an die polizeiliche Sachbearbeitung übermittelt. Ähnlich verhalte es sich mit den Vermögensschäden. Die Menge des erbeuteten Bargeldes sei der Polizei häufig nicht bekannt.

Mit technischen Sicherungen und insbesondere Einfärbesystemen sei es bereits heute möglich, „Geldautomaten gar nicht erst zu einem begehrten Angriffsobjekt werden zu lassen“, sagte Innenministerin Tamara Zieschang (CDU). „Jetzt kommt es darauf an, dass die dahingehenden Zusagen der Kreditwirtschaft auch zeitnah umgesetzt werden. Anderenfalls muss eine entsprechende gesetzliche Verpflichtung in Erwägung gezogen werden.“

Die Taten werden laut LKA überwiegend mittels Einleiten und Entzünden eines Gasgemisches begangen. Auch Sprengstoff werde verwendet. „Angriffe auf Geldausgabeautomaten (...) sind ein bundesweit herausforderndes Kriminalitätsphänomen“, sagte der Sprecher vor einiger Zeit. Sie seien in der Regel mit beträchtlichen Sach- und Gebäudeschäden verbunden. Das LKA pflege zur Prävention und späteren Verbrechensverfolgung „einen sehr engen Kontakt, beispielsweise mit dem ostdeutschen Sparkassenverband“.