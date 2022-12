Weniger Inhaftierte in Niedersachsens Gefängnissen

Hannover - In Niedersachsens Gefängnissen sitzen weniger Strafgefangene als vor einem Jahr. Das geht aus einer Erhebung des Landesamtes für Statistik hervor, die am Dienstag veröffentlicht wurde. Demnach waren zum festgelegten Vergleichsstichtag der Befragung, dem 31. März, 3547 Gefangene in den 13 Justizvollzugsanstalten inhaftiert. 2021 waren es noch 227 mehr gewesen. Knapp 90 Prozent der Inhaftierten saßen dabei eine Freiheitsstrafe ab, die weiteren rund zehn Prozent waren Jugendstrafen und Personen in Sicherheitsverwahrung.

Mit etwa 95 Prozent saßen hauptsächlich Männer in Haft. Ein Drittel der Gefangenen war zwischen 30 und 40, knapp ein Viertel zwischen 21 und 30 Jahre alt. Auch die Zahl der Inhaftierten mit ausländischer Staatsangehörigkeit sei leicht zurückgegangen. 1036 waren es Ende März dieses Jahres, im Jahr zuvor waren es noch 0,5 Prozent mehr gewesen.