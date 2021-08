Weniger Menschen verunglücken auf sächsischen Straßen

Dresden (dpa/sn) - In Sachsen ist die Zahl der Verunglückten im Verkehr im ersten Halbjahr 2021 gesunken. 5918 Menschen wurden in den ersten sechs Monaten dieses Jahres bei Verkehrsunfällen verletzt, das sind 10,6 Prozent weniger als im Vorjahreszeitraum, wie das Statistische Bundesamt am Freitag auf Basis vorläufiger Daten mitteilte. 66 Menschen starben zwischen Januar und Juni in Sachsen - drei weniger als im Vorjahr.

Auch bundesweit entwickelten sich die Zahlen laut den Statistikern positiv. In allen 16 Bundesländern zusammen kamen im ersten Halbjahr 1128 Menschen bei Verkehrsunfällen ums Leben. Das seien 12,6 Prozent weniger als im Vorjahr.