Werder startet in die Vorbereitung: Füllkrug noch im Urlaub

Bremen - Noch ohne seine beiden WM-Teilnehmer Niclas Füllkrug und Milos Veljkovic ist Werder Bremen am Donnerstag in die Vorbereitung auf den zweiten Saisonteil gestartet. Die beiden in Katar mit Deutschland und Serbien in der Vorrunde ausgeschiedenen Profis befinden sich noch im Urlaub und werden erst im neuen Jahr wieder ins Training einsteigen. Am 2. Januar 2023 sollen Füllkrug und Veljkovic dann mit Werder ins Trainingslager ins spanische Murcia reisen.

„Es hätte jetzt keinen Sinn ergeben, wenn man Niclas Füllkrug und Milos Veljkovic vor Weihnachten noch für zwei, drei Tage nach Bremen hätte kommen lassen“, sagte Clemens Fritz, Leiter Profifußball bei Werder, dem Multimediaportal „Deichstube“. „Solch eine Weltmeisterschaft ist auch mental sehr anstrengend, deshalb war es uns wichtig, dass auch diese beiden Spieler insgesamt genauso lange frei bekommen wie die anderen Jungs. Sie sollen ihre WM-Erlebnisse sacken lassen und verarbeiten“, sagte Fritz.

Bis auf die beiden WM-Teilnehmer hatte Trainer Ole Werner am Donnerstag den kompletten Kader zur Verfügung. Die zuletzt verletzten Felix Agu und Manuel Mbom absolvierten ein individuelles Programm.