Werder-Trainingslager: Spiele gegen St. Pauli und St. Gallen

Bremen (dpa/lni) - Werder Bremen reist im neuen Jahr ins Trainingslager nach Spanien. Vom 2. bis zum 9. Januar wird sich der Fußball-Bundesligist in der Nähe der südöstlichen Stadt Murcia auf die restliche Saison vorbereiten. Dabei tritt die Elf von Trainer Ole Werner in Testspielen gegen Zweitligist FC St. Pauli und den schweizerischen Erstligisten FC St. Gallen an.

Das Team wird die Reise nach Spanien gemeinsam mit dem FC St. Pauli antreten. Ursprünglich wollten sich die Bremer in Spanien bereits in diesem Jahr auf den Wiederbeginn der Liga vorbereiten. Kurz vor dem Abflug hatte Werder aber sein Trainingslager wegen mehrerer Corona-Fälle im Team abgesagt.

Der Test gegen die Hamburger findet am 4. Januar um 15.30 Uhr statt. Mit dem FC St. Gallen messen sich die Grün-Weißen am 8. Januar um 15.30 Uhr.