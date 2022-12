Werder-Verteidiger Pieper nennt EM in Deutschland als Ziel

Bremen - Abwehrspieler Amos Pieper von Werder Bremen hat mit der Teilnahme bei der Fußball-Europameisterschaft 2024 ein großes persönliches Ziel ausgegeben. „Für mich persönlich wäre das ein Riesenziel. Das spornt natürlich auch an, gerade weil es eine Heim-EM ist“, sagte der Innenverteidiger am Montag in einer Medienrunde.

Er wolle sich aber nicht irgendwo „reinquatschen“, sondern weiter Leistung bringen. Bislang kommt er neben 71 Bundesliga-Spielen auf zehn Einsätze mit der U21-Nationalmannschaft.

Seine Zeit bei den Hanseaten nach dem Wechsel von Arminia Bielefeld im Sommer beschreibt er als positiv. Neben der sportlichen Leistung, die ihm 14 Liga-Einsätze in der Dreierkette einbrachte, gefällt ihm auch die Mannschaft. „Man kann sich hier sehr schnell wohlfühlen“, sagte er. „Wir unternehmen relativ viel miteinander, auch außerhalb vom Platz, das habe ich so in der Häufigkeit noch nicht erlebt.“ Aber auch bei seiner Station in Bielefeld sei der Zusammenhalt im Team „familiär“ gewesen.