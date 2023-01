Werders Rapp vor Ausleihe zum 1. FC Kaiserslautern

Bremen - Werder Bremens Defensivspieler Nicolai Rapp steht unmittelbar vor einer Ausleihe zum Fußball-Zweitligisten 1. FC Kaiserslautern. Zwar sind nach Angaben der Bremer vom Montag noch letzte Formalitäten zu klären, der 26-Jährige reist aber bereits nicht mehr mit dem Erstligisten ins Trainingslager ins spanische Murcia, das die Bremer an diesem Montag beziehen. Für Rapp fährt U23-Spieler Marc Schröder mit nach Spanien.

„Rappo ist auf uns zugekommen, weil er mehr Spielzeit haben möchte, als er sie zuletzt bei uns bekommen hat. Mit der Leihe nach Kaiserslautern wollen wir ihm dies ermöglichen, sehen bei ihm aber auch weiterhin das Potenzial, in der Bundesliga auf mehr Einsätze zu kommen“, sagte Bremens Fußball-Chef Clemens Fritz zu der bis Sommer geplanten Ausleihe.

Rapp verbuchte in dieser Spielzeit bislang nur sieben Kurzeinsätze. In der Aufstiegssaison war er auf 28 Einsätze gekommen. Sein Vertrag in Bremen läuft noch bis zum 30. Juni 2024, er kam im Sommer 2021 an der Weser.