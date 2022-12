Werner: Infektionslage mit RS-Virus beherrschbar

Erfurt - Angesichts des immer stärker um sich greifenden RS-Virus, das für kleinere Kinder gefährlich werden kann, hat Thüringens Gesundheitsministerin Heike Werner von einer angespannten, aber beherrschbaren Lage gesprochen. „Die Situation in den Kinderkliniken ist angespannt, aber wir haben keine kritische Situation“, sagte Werner am Dienstag in Erfurt. Die Versorgung der Kinder und Jugendlichen sei „gesichert“ - vor allem auch in den Intensivstationen der Kliniken. RSV steht für Respiratorisches Synzytial-Virus. Der Erreger hatte bereits vergangenes Jahr für eine außergewöhnliche Infektionswelle in einigen Ländern gesorgt.

Werner zufolge sind thüringenweit 42 Betten in Kinder-Intensivstationen belegt, 19 freie Betten gebe es noch. Ihr sei versichert worden, dass für jedes Kind, das eine intensivmedizinische Behandlung brauche, diese auch sichergestellt sei. Verschiedene Zahlen deuteten darauf hin, dass der Höhepunkt der Infektionswelle mit dem RS-Virus womöglich erreicht sei.