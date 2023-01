Werner stellt Pläne gegen den Hausärztemangel vor

Erfurt - Thüringen will das Zulassungsverfahren für ein Medizinstudium ändern, um auf die schwierige Nachbesetzung von Hausarztpraxen in einigen Regionen zu reagieren. Details dazu will Gesundheitsministerin Heike Werner (Linke) am heutigen Dienstag (13.00 Uhr) nennen. Geplant ist ein Hausärztesicherstellungsgesetz. Die Neu- und Nachbesetzung von Hausarztpraxen werde zunehmend schwieriger, hieß es vorab. Demnach gebe es bereits Förderungen für junge Ärztinnen und Ärzte, um dem entgegenzuwirken. Werner, die auch Arbeitsministerin ist, wird am Dienstag außerdem den neuen Arbeitsmarktbericht für das Jahr 2022 vorstellen.