Wetter am Wochenende: Warmes Spätsommerwetter erwartet

Leipzig - In Thüringen soll das Wetter am Wochenende überwiegend sonnig werden. Wie ein Sprecher des Deutschen Wetterdienstes (DWD) am Samstagmorgen sagte, sei ein ruhiges Spätsommerwetter zu erwarten.

Am Samstag ist morgens gebietsweise noch mit tiefen Wolken zu rechnen. Im Nachmittagsverlauf sollen sich diese aber auflösen. Danach wird das Wetter überwiegend sonnig erwartet. Die Höchsttemperatur liegt zwischen 22 und 25 Grad.

Auch am Sonntag ist morgens ortsweise mit tiefen Wolken sowie Nebel zu rechnen. Nach Nebelauflösung wird das Wetter teils bewölkt, teils sonnig erwartet. Es soll überwiegend trocken bleiben. Nur im Thüringer Wald besteht nachmittags ein geringes Schauerrisiko. Die Tageshöchsttemperatur soll zwischen 22 und 25 Grad liegen.