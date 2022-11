Wetter im Dezember: Rollt eine Kältewelle auf Deutschland zu?

Halle (Saale)/DUR/acs - Nach dem ersten Schneefall und bereits frostigen Temperaturen in Deutschland ist es in den letzten Tagen wieder etwas wärmer geworden. Doch das könnte sich im Dezember ändern. Seit Tagen sagt das US-Wettermodell NOAA für den Monatswechsel eine deutliche Abkühlung voraus. Das bedeutet kalte Temperaturen in Deutschland, vor allem in der Zeit zwischen dem zweiten und dritten Advent.

Wie wird das Wetter im Dezember?

Diplom-Meteorologe Dominik Jung vom Wetterdienst Q.met erklärt: Laut dem US-Modell gebe es „Dauerfrost, Richtung dritter Advent sogar Tageswerte um 0 bis minus 10 Grad, Nachtwerte bis minus 15 Grad.“ Es handele sich dabei zwar nur um Trends, jedoch meint der Experte: „Das sieht richtig kalt aus.“

Lesen Sie auch: Wetter am Wochenende: Teils bewölktes und teils sonniges Wetter erwartet

Jung erklärt weiter: „Außer dem US-Wettermodell der NOAA gibt es derzeit kein anderes Wettermodell, das so weit in die Zukunft rechnet, daher müssen wir uns gedulden, was am Ende dabei wirklich rauskommt. Das überhaupt solche Lagen gerechnet werden und sogar in dieser Intensität, ist schon etwas verwunderlich. Anfang Dezember schon so viel Kälte über Europa, das sieht man nicht allzu oft.“