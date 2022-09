Wie überlastet sind Klinikärzte in Niedersachsen?

Wer möchte nicht seinem Arzt im Ernstfall vertrauen können - aber was ist, wenn dieser übermüdet und gestresst ist? Der Marburger Bund fragt nach zu Arbeitszeiten in Kliniken oder Bürokratieaufwand. Wie groß ist der Frust der Mediziner?

Hannover - Frust, Überlastung, Schlafstörungen - Klinikärzte in Niedersachsen arbeiten oft am Limit. Das ergab eine Anfang 2020 vorgestellte Umfrage der Ärztegewerkschaft Marburger Bund - und wie geht es den angestellten Medizinern heute? Das hat die Gewerkschaft zum zweiten Mal erfragen lassen. Die Ergebnisse will der Marburger Bund am Dienstag (ab 11.00 Uhr) vorstellen. Die Befragung übernahm den Angaben zufolge das Institut für Qualitätsmessung und Evaluation (IQME) - und auch die länderspezifische Auswertung. Darin geht es um Zahlen zu Bürokratieaufwand, Digitalisierung sowie Arbeitsbelastung und -zufriedenheit.

Eine der Antworten aus der neuen Umfrage: „Für mich ist es ein frustrierender und zermürbender Zustand, wenn ich mich in meiner Arbeit als Ärztin zwischen meinem und dem Gesundheitszustand des Patienten entscheiden muss.“ Schon nach der Anfang 2020 vorgestellten ersten derartigen Umfrage des Marburger Bundes arbeiteten viele Klinikärzte in Niedersachsen am Limit. Ihnen machten demnach Arbeitsbelastung, Zeitdruck und bürokratische Aufgaben zu schaffen.

45 Prozent der Befragten erklärten damals, häufig überlastet zu sein. Immerhin neun Prozent der Befragten gingen demnach ständig über die eigenen Grenzen hinaus. Mehr als jeder dritte Mediziner (35 Prozent) arbeitete der Umfrage zufolge jede Woche zwischen 9 und 29 Stunden mehr, mehr als 70 Prozent sahen ihre eigene Gesundheit beeinträchtigt - etwa wegen Schlafstörungen.

Aktuelle bundesweite Ergebnisse der Befragung waren vor etwa einem Monat vorgestellt worden. Demnach erwägt ein Viertel der rund 8500 befragten Klinikärztinnen und -ärzte einen Berufswechsel. Deren faktische Wochenarbeitszeit liegt laut Umfrage im Schnitt deutlich über 50 Stunden, ein Fünftel der Befragten berichtete sogar von 60-Stunden-Wochen.

„Man schuftet nur noch und wird irgendwann krank, weil man dem ganzen Druck nicht mehr standhalten kann“, wurde eine Medizinerin zitiert. Andere Umfrageteilnehmer beklagen die Orientierung am ökonomischen Profit und die Folgen für die Beschäftigten: „Man arbeitet für 2 Personen. Man hat nie Pause. Man hetzt von einer zur nächsten Aufgabe und priorisiert ständig neu, da laufend neue Tätigkeiten zur To-do-Liste hinzukommen.“