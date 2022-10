Wieder mehr ältere Covid-Patienten im Uniklinikum Magdeburg

Magdeburg - Am Universitätsklinikum Magdeburg werden wieder mehr Corona-Infizierte stationär aufgenommen. „Die Patientinnen und Patienten bekommen keine Luft und sind so geschwächt, dass sie stationär aufgenommen werden müssen“, erklärte der Leiter der Zentralen Notaufnahme, Tobias Hofmann, am Freitag. „Überwiegend sind dies ältere Patientinnen und Patienten, bei denen die letzte Impfung länger zurückliegt.“ Die Ständige Impfkommission empfiehlt für Menschen ab 60 Jahren eine erneute Booster-Impfung mit einem Corona-Impfstoff. Das Uniklinikum wies darauf hin, dass die Auffrischung zeitgleich mit einer Grippeschutzimpfung möglich ist.