Wieder mehr Menschen bei Demos gegen Energiepolitik

Magdeburg - In Sachsen-Anhalt sind am Montag laut Innenministerium rund 2550 Menschen gegen die hohe Inflation, den Ukraine-Krieg und die Energiepolitik der Bundesregierung auf die Straße gegangen. Insgesamt habe es landesweit 33 Versammlungen gegeben, sagte eine Ministeriumssprecherin am Dienstag. Damit gingen die Zahlen nach Wochen des Rückgangs nun wieder hoch. Am vergangenen Montag zählte das Innenministerium rund 1900 Teilnehmer.

Insgesamt wurden im Rahmen der Veranstaltungen am Montag drei Strafverfahren eingeleitet - eines wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen, wegen des Verdachts der Verletzung der Vertraulichkeit des Wortes sowie wegen Beleidigung. Ansonsten blieben die Veranstaltungen nach Ministeriumsangaben weitestgehend störungsfrei.