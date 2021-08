Wieder Pferd auf Koppel verletzt: Täter entkommt knapp

Altenburg - Bereits zum sechsten Mal in den vergangenen Wochen ist bei Altenburg ein Pferd attackiert und verletzt worden. Der Täter kam dieses Mal nur knapp davon. Wie in den vergangenen Fällen habe die Stute am Wochenende Stich- und Schnittverletzungen davongetragen, teilte die Polizei am Montag mit. Die Angriffe hätten auf unterschiedlichen Koppeln stattgefunden - allerdings hätten alle Pferde denselben Besitzer. „Es spricht vieles dafür, dass es sich um ein und denselben Täter handelt“, sagte eine Polizeisprecherin.

Dieser war am späten Freitagabend von Zeugen auf der Koppel bemerkt worden. Er flüchtete daraufhin in Richtung eines Waldstücks. Obwohl die Polizei noch einen Hubschrauber einsetzte, konnte der Mann unerkannt fliehen. Die Polizei sucht nun weitere Zeugen.