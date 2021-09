Wieder Weihnachtsmarkt in Neumünster geplant

Neumünster (dpa/lno) - Die Stadt Neumünster plant in diesem Winter wieder mit einem Weihnachtsmarkt. „Mit der Durchführung eines Weihnachtsmarktes auf dem Großflecken wollen wir in der Coronavirus-Pandemie einen weiteren Schritt zur Rückkehr zum normalen Leben machen“, sagte Oberbürgermeister Tobias Bergmann (SPD) am Montag in Neumünster. In Abstimmung mit der Ordnungsbehörde hat der Verwaltungschef entschieden, die Planungen für einen Weihnachtsmarkt voranzutreiben.

„Die Menschen haben in den vergangenen eineinhalb Jahren auf vieles Liebgewonnene verzichten müssen“, sagte Bergmann. Daher sei es wichtig, positiv nach vorne zu schauen und wieder Veranstaltungen zu ermöglichen. Für Weihnachtsmarkt-Besucher soll nach jetzigem Stand die 3G-Regel gelten - wonach nur vollständig geimpfte, genesene oder getestete Menschen auf den Weihnachtsmarkt dürfen. 2020 war der Weihnachtsmarkt auch in Neumünster wegen der Corona-Pandemie ausgefallen.