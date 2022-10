Windrad brannte: Polizei ermittelt

Wittstock/Dosse - Nach dem Brand eines Windrades in Freyenstein bei Wittstock/Dosse (Landkreis Ostprignitz-Ruppin) ermittelt die Polizei. Eine Strafanzeige wegen fahrlässiger Brandstiftung sei erstattet worden, sagte ein Polizeisprecher am Samstag. Die genaue Ursache stand zunächst jedoch noch nicht fest. Der Brand war am Freitagnachmittag ausgebrochen und wurde noch am Abend gelöscht. Verletzte gab es der Polizei zufolge nicht. Mehrere freiwillige Feuerwehren waren im Einsatz. Durch den Brand sei ein Schaden von rund zwei Millionen Euro entstanden, berichtete der Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb).