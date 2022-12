Winter gibt am Wochenende Gastspiel in Sachsen

Dresden - Mit Schneefall, Glätte und Frost gibt der Winter am Wochenende in Sachsen ein weiteres Gastspiel. Wie der Deutsche Wetterdienst in Leipzig mitteilte, lassen die leichten Schneefälle in Westsachsen im Laufe des Freitags langsam nach. Die Temperaturen bewegen sich tagsüber zwischen einem bis drei Grad, im Bergland von minus vier bis Null Grad.

In der Nacht zum Samstag kommt von Süden her erneut leichter Schneefall auf. Und auch während des Tages fällt bei Temperaturen um null Grad, im Bergland zwischen minus drei und null Grad, hin und wieder etwas Schnee. Der Sonntag wird der Vorhersage zufolge trüb, es bleibt aber niederschlagsfrei. Die Temperaturen steigen wieder auf drei bis fünf Grad, im Bergland auf null bis drei Grad. Im Bergland weht ein mäßiger Wind mit einzelne starken Böen in den Kammlagen.