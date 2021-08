Wirtschaft und Senat in Aufbruchsstimmung

Hamburg - Hamburgs Wirtschaft und der rot-grüne Senat blicken angesichts der steigenden Quote bei den Corona-Impfungen zuversichtlich in die Zukunft. „Wir sind ja durch eine sehr schwere Zeit gegangen gemeinsam. Aber mit dem Fortschritt der Impfung verbessern sich jeden Tag die Chancen, die Pandemie endgültig hinter sich zu lassen und anzuknüpfen an die sehr gute Entwicklung, die die Hamburger Wirtschaft bis zur Corona-Pandemie genommen hat“, sagte Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) am Freitag nach einem Gespräch mit Wirtschaftsvertretern aus Unternehmen und Verbänden.

2019 habe Hamburg das größte Wirtschaftswachstum aller Bundesländer und erstmals mehr als eine Million sozialversicherungspflichtig Beschäftigte gehabt. Daran wolle man nun anknüpfen und dabei auch die großen Trends Klimaschutz und Digitalisierung einbeziehen.