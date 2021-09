Wirtschaftsleistung in Sachsen wächst deutlich

Kamenz - Sachsens Wirtschaftsleistung hat sich im ersten Halbjahr deutlich erholt. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) wuchs in den ersten sechs Monaten des Jahres um 4,3 Prozent, wie das Statistische Landesamt am Freitag mitteilte. Ausschlaggebend für die Entwicklung in Sachsen war demnach vor allem das überdurchschnittlich starke Wachstum im Verarbeitenden Gewerbe. Der coronabedingte Lockdown ab März 2020 hatte im Freistaat zu erheblichen Einbrüchen in der Wirtschaft und einer Zunahme der Kurzarbeit geführt. Dieses Tief habe Sachsen aktuellen Berechnungen zufolge hinter sich gelassen und ein höheres Wachstum als im bundesweiten Schnitt erzielen können. Das BIP aller Länder wuchs im ersten Halbjahr 2021 um durchschnittlich 2,9 Prozent. Damit lag die Entwicklung in Sachsen über der Entwicklung auf Bundesebene.