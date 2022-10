Wirtschaftsminister rechnet mit dauerhaft höherem Gaspreis

Potsdam - Die Unternehmen in Brandenburg werden nach Einschätzung von Wirtschaftsminister Jörg Steinbach (SPD) auch in den kommenden Jahren durch einen höheren Gaspreis belastet. „Wir werden auf absehbare Zeit kein billiges Gas aus Russland mehr bekommen“, sagte Steinbach am Donnerstag in einer Aktuellen Stunde des Landtags über die Perspektiven Brandenburgs. Die Modelle der Gaspreisbremse seien so gestrickt, dass sie 2024 auf ein neues Normalniveau führen sollten, das etwa beim doppelten Niveau von 2021 liegen werde. „Wir müssen Unternehmen - insbesondere die mittelständischen Unternehmen - dabei unterstützen, die Kostenexplosion in den Griff zu bekommen.“ Das Ziel könne aber immer noch sein, trotz der Krisen Brandenburg zu einer Gewinnerregion des 21. Jahrhunderts zu machen.

Die Debatte führte zu einem Zwist innerhalb der Koalition über die Energiekrise. CDU-Fraktionschef Jan Redmann nannte es unredlich zu behaupten, dass erneuerbare Energien schon morgen so zur Verfügung stünden, dass die Wirtschaft genug preiswerte Energie habe. Die Alternative zu Gas als Brücke für Öko-Energien - „das sind beispielsweise unsere Kernkraftwerke“. Er schlug auch vor, die Forschung zur CO2-Abtrennung wieder in Gang zu bringen.

Der Grünen-Fraktionsvorsitzende Benjamin Raschke kritisierte ihn und sagte: „Beides hat Nachteile.“ AfD-Fraktionschef Hans-Christoph Berndt sagte: „Nicht (Russlands Präsident) Putin ist schuld an der Energiekrise, sondern die Energiewende und die Sanktionspolitik.“