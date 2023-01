Halle - Ein Feuer hat an einem Wohnhaus in Halle einen Schaden von 300.000 Euro verursacht. Die Doppelhaushälfte in der Berliner Straße sei am Dienstagmorgen in Brand geraten, teilte die Polizei mit. Alle Hausbewohner brachten sich demnach rechtzeitig in Sicherheit. Die Brandursache werde derzeit ermittelt. Während der Löscharbeiten kam es laut Polizei zu Verkehrsbehinderungen.