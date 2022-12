Wohnhaus brennt in Roitzsch

Sandersdorf-Brehna/Köthen - Bei einem Brand eines Wohnhauses sind in Sandersdorf-Brehna (Anhalt-Bitterfeld) zwei Menschen schwer verletzt worden. Eine 82-jährige Bewohnerin wurde mit einem Hubschrauber, ein 57-Jähriger mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht, wie die Polizei in Köthen mitteilte. Das Feuer im Ortsteil Roitzsch war am Mittwochmorgen aus bisher unklarer Ursache ausgebrochen. Es brannte demnach im Dachstuhl, in einem Zimmer sowie im Flur im oberen Teil der dreigeschossigen Reihenhaushälfte. Es entstand ein Schaden von mindestens 10.000 Euro.