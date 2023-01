Wohnhaus in Radeberg brennt: Drei Verletzte

Radeberg/Görlitz - Beim Brand eines Mehrfamilienhauses in Radeberg (Landkreis Bautzen) sind drei Menschen verletzt worden. Eine 59-jährige Frau sowie die 37 und 70 Jahre alten Männer wurden mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus gebracht, wie die Polizei in Görlitz mitteilte. 24 Bewohner des Hauses wurden in Sicherheit gebracht. Sie wurden in Ersatzunterkünften einquartiert.

Das Feuer war am frühen Donnerstagmorgen ausgebrochen und ist laut Polizei möglicherweise von dem 70-Jährigen fahrlässig mit einer brennenden Kerze verursacht worden. Das Haus habe im komplett in Flammen gestanden, hieß es. Es sei unbewohnbar.