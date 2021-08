Wohnhaus-Neubau brennt: Rund 250 000 Euro Schaden

Schwarmstedt - Ein Feuer hat bei Marklendorf in der Samtgemeinde Schwarmstedt (Heidekreis) ein neugebautes Wohnhaus zerstört und einen Schaden von rund 250 000 Euro angerichtet. Mehrere Freiwillige Feuerwehren aus der Umgebung rückten in der Nacht zum Sonntag mit insgesamt 75 Einsatzkräften zu dem Brandort in einem Wochenendgebiet aus, wie die Polizei mitteilte. Die Feuerwehrleute konnten allerdings nicht mehr verhindern, dass der noch unbewohnte Neubau abbrannte. Die Polizei nahm Ermittlungen zur Brandursache auf.