Wohnungszählung in Sachsen-Anhalt: 566.000 Meldungen

Halle - Für die aktuelle Gebäude- und Wohnungszählung sind in Sachsen-Anhalt etwa 566.000 Meldungen eingegangen. Das teilte das Statistische Landesamt am Donnerstag mit. Demnach sollen nun rund 39.000 Mahnbescheide an Eigentümer von Wohneigentum versendet werden. Die Betroffenen hätten den Fragebogen zur Gebäude- und Wohnungszählung bislang noch nicht beantwortet, so eine Sprecherin der Statistikbehörde. Die Meldung sollte dann innerhalb einer Frist von zwei Wochen zugestellt werden.

In der Gebäude- und Wohnungszählung werden unter anderem Informationen wie die Gebäude- und Heizungsart, das Baujahr und die Anzahl der Wohnungen im Gebäude erfragt. „Diese Erhebung liefert kleinräumig wichtige Planungsgrundlagen für den Wohnungsbau, aber auch für die Energiewende. Daher ist es für die Qualität der Daten unerlässlich“, sagte die Sprecherin.