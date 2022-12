Woidke bedankt sich bei Einsatzkräften für ihre Arbeit

Neuruppin - Kurz vor Weihnachten hat sich Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) bei Feuerwehrleuten und Mitarbeitern von Sozial- und Pflegeeinrichtungen für ihr Engagement bedankt. Nach zweijähriger Pause wegen der Corona-Pandemie besuchte er am Donnerstag die Leitstelle der Feuerwehr in Potsdam, eine Tagesgruppe für Kinder des Diakonischen Werks Oderland-Spree in Wriezen (Landkreis Märkisch-Oderland) und ein Hospiz in Neuruppin (Landkreis Ostprignitz-Ruppin). Die Besuche gehen am Freitag weiter.

„Es ist für mich eine echte Herzensangelegenheit und gute Tradition zugleich“, sagte Woidke nach Angaben der Staatskanzlei vor dem Besuch. „Ich freue mich, dass ich nun wieder persönlich vor Ort sein kann, um Ihnen meine Wertschätzung zu zeigen und mit Ihnen darüber zu sprechen, was sie in Ihrer Arbeit mit und für die Menschen bewegt“, sagte er an die Adresse der Mitarbeiter. Der Besuch von Einrichtungen vor Weihnachten ist eine Tradition. In den vergangenen beiden Jahren schickte Woidke wegen Corona Videobotschaften.