Woidke schenkt Waisenkindern 20-Kilo-Pfefferkuchenhaus

Dietmar Woidke zeigt Danilo, dass es sich lohnt, auch in das Pefferkuchenhaus zu gucken.

Potsdam - Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) hat ukrainischen Waisenkindern mit Behinderung am Dienstag in der Potsdamer Staatskanzlei eine kleine Weihnachtsfreude bereitet. Der Politiker überreichte den Kindern ein 20 Kilo schweres Lebkuchenhaus, von dem diese sogleich probierten.

Woidke sagte laut Mitteilung: „Ich freue mich sehr, dass die Kinder eine zweite Heimat bei uns in Brandenburg gefunden haben.“ Den Angaben zufolge wurden 25 Waisenkinder nach Beginn des russischen Angriffskrieges aus Rivnje gerettet und leben seit Kurzem in einer Caritas-Wohnstätte in Neustadt/Dosse (Ostprignitz-Ruppin).