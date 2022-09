Woidke will in Energiekrise unterstützen - Kritik

Potsdam - Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) hat den Unternehmen und Bürgerinnen und Bürgern in der Energiekrise Unterstützung zugesagt. „Ziel muss es sein, jeden einzelnen Haushalt, jedes Unternehmen in unserem Land sicher durch diese schwere Krise zu bringen“, sagte Woidke am Mittwoch in einer Aktuellen Stunde im Landtag in Potsdam.

Er nannte zunächst keine konkreten Pläne, forderte jedoch von der Bundesregierung zusätzliche Hilfen für Menschen mit geringerem Einkommen und für Unternehmen. Für die Raffinerie PCK in Schwedt/Oder müsse der Bund eine Beschäftigungsgarantie geben und eine Lösung für das geplante Öl-Embargo haben. Er nannte es einen Fehler, die drei verbliebenen Atomkraftwerke Ende des Jahres vom Netz zu nehmen.

Woidke hatte am Dienstag den Bund aufgefordert, eine Notlage in Deutschland auszurufen, damit das Land Brandenburg ein eigenes Hilfspaket unter anderem für die Wirtschaft bereitstellen kann. Ein solcher Rettungsschirm ist nach seinen Angaben in Arbeit und muss ein Volumen im dreistelligen Millionenbereich haben.

Die Landtagsopposition warf der rot-schwarz-grünen Landesregierung vor, zu wenig zu tun. „Während Sie abwarten, lavieren, auf den Bund verweisen, können die Menschen nicht mehr schlafen, weil sie Angst haben um ihre Existenz“, sagte Linksfraktionschef Sebastian Walter. Der AfD-Fraktionsvorsitzende Hans-Christoph Berndt forderte: „Wir müssen liefern, wir müssen weg von Ankündigungen.“ Deutschland dürfe „kein selbstmörderisches Öl-Embargo“ vollziehen. Der Fraktionschef von BVB/Freie Wähler, Péter Vida, kritisierte, das geplante Wiederanfahren von zwei Braunkohlekraftwerksblöcken in Jänschwalde komme zu spät.