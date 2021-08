Woidke würdigt Biedenkopfs Einsatz für die deutsche Einheit

Potsdam/Dresden - Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) hat die Verdienste des verstorbenen früheren sächsischen Ministerpräsidenten Kurt Biedenkopf um die deutsche Einheit gewürdigt. „Gemeinsam mit Helmut Schmidt und anderen gründete er 1993 in Weimar die Deutsche Nationalstiftung“, teilte Woidke am Freitag in Potsdam mit. Nach der Wiedervereinigung habe Biedenkopf Sachsen in relativ kurzer Zeit zu einem erfolgreichen ostdeutschen Bundesland gemacht. „Schon früh setzte er dabei gemeinsam mit seinem Brandenburger Amtskollegen Manfred Stolpe (SPD) auf einen engen Schulterschluss der beiden Bundesländer.“ Der CDU-Politiker Biedenkopf war von 1990 bis 2002 Regierungschef von Sachsen. Er starb am Donnerstag im Alter von 91 Jahren.