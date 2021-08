Wolfsburg - Der entthronte deutsche Meister VfL Wolfsburg muss beim Saisonauftakt in der Frauenfußball-Bundesliga auf Nationalspielerin Felicitas Rauch verzichten. Die 25 Jahre alte Abwehrspielerin hat sich im Training am rechten Sprunggelenk verletzt, teilte der VfL am Dienstag mit. Die Wolfsburgerinnen treffen am ersten Bundesliga-Spieltag am 28. August auf den 1. FFC Turbine Potsdam (13.00 Uhr/MagentaSport).