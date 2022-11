Wolfsburg gegen Frankfurt vor mehr als 10.000 Zuschauern

Wolfsburg - Der VfL Wolfsburg erwartet auch im diesjährigen zweiten Bundesliga-Spiel der Fußballerinen in der Volkswagen-Arena eine fünfstellige Zuschauerzahl. Wie der Club am Montag mitteilte, sind für das Topspiel gegen Eintracht Frankfurt am Samstag (13.00 Uhr/NDR und MagentaSport) bisher 10.000 Tickets verkauft worden. Die Wölfinnen haben in der laufenden Saison alle acht Erstligapartien gewonnen und sind Tabellenerster.

Neben zwei Spielen in der Champions League, die in diesem Jahr in der Arena der Männer ausgetragen wurden, lockten die Niedersächsinnen bereits im Oktober beim 2:1 im Spitzenspiel gegen Bayern München 21.297 Fans in die Arena. Normalerweise tragen die Fußballerinen ihre Begegnungen im benachbarten AOK-Stadion aus.

Der Frauenfußball erlebt derzeit einen Popularitätsschub: Am Wochenende stellten die Frauen von Werder Bremen mit 20.417 Zuschauern im Weserstadion und der 1. FC Köln mit 5400 Besuchern im Franz-Kremer-Stadion jeweils Club-Rekorde auf. Der Liga-Bestwert war zum Auftakt der laufenden Spielzeit mit 23.200 Fans bei der Partie zwischen Frankfurt und Bayern München erreicht worden.