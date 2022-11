Wolfsburgs Fußball-Frauen wieder in großer Arena

Wolfsburg - Wolfsburgs Fußball-Frauen ziehen für die Bundesliga-Partie gegen Eintracht Frankfurt erneut in die größere Volkswagen Arena um. Das teilte der Club am Montag mit. Der deutsche Frauen-Meister erhofft sich beim Spiel am 3. Dezember (13.00 Uhr) wieder eine große Kulisse. Zuletzt waren am 23. Oktober zum Spitzenspiel gegen Bayern München (2:1) 21 287 Zuschauer in die Arena gekommen. Normalerweise spielen die Grün-Weißen im kleineren AOK-Stadion. Aktuell belegt Wolfsburg Platz eins, Frankfurt liegt auf Rang zwei.

„Die stimmungsvolle Kulisse von über 20.000 Fans im Top-Spiel gegen den FC Bayern München hat einmal mehr bewiesen, dass unser Konzept, ausgewählte Highlight-Spiele der VfL-Frauen in der Volkswagen Arena auszutragen, funktioniert“, sagte Tim Schumacher, für den Frauenfußball zuständiger Geschäftsführer des VfL Wolfsburg.