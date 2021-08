Wut auf den Fahrlehrer: Fahrschüler steuert in Leitplanke

Erfurt - Aus Wut über seinen Fahrlehrer hat ein Fahrschüler im Landkreis Sömmerda das Schulauto direkt in eine Leitplanke gesteuert. Der Lehrer hatte das Auto nach Polizeiangaben vom Freitag zuvor abgebremst, weil der 36-jährige Schüler am Andislebener Kreuz auf der Bundesstraße 4 zu schnell gefahren war. Der Führerscheinbewerber bekam daraufhin einen Wutanfall.

An dem Auto, das bei dem Vorfall am Donnerstag in die Planke krachte, entstand ein Sachschaden von mehreren Tausend Euro. „So schnell wird der Mann wohl keine Fahrstunde mehr haben“, schrieb die Polizei. Der aggressive Fahrschüler hat sich nämlich mit seinem Verhalten eine Anzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs eingehandelt.