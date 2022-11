Wutanfall nach Strafbefehl: Großeinsatz der Polizei

Schlotheim - Aus Wut über einen Strafbefehl hat sich ein 52-Jähriger im Unstrut-Hainich-Kreis (Thüringen) betrunken und dann einen Großeinsatz der Polizei ausgelöst. Der polizeibekannte Mann habe einen Strafbefehl von 3000 Euro erhalten, den er nicht bezahlen könne, berichtete die Polizei am Sonntag. Nach reichlich Alkohol sei er dann am Samstag in Schlotheim mit einem Messer in der Hand auf die Straße gelaufen und drohte damit, wahllos jemanden abzustechen.

Mehrere Streifenwagen kamen gleichzeitig am Wohnort des Mannes an. Dieser wartete bereits bei offener Wohnungstür und einem Bierchen am Küchentisch auf die Beamten. Ein Atemalkoholtest ergab laut Polizei 2,64 Promille. Der Mann wurde in eine psychiatrische Klinik gebracht. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren eröffnet.