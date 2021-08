Zahl der Arbeitsunfälle geht wegen Corona stark zurück

Erfurt - Die Zahl der gemeldeten Arbeitsunfälle in Thüringen ist im Corona-Jahr 2020 stark zurückgegangen. Insgesamt wurden 7526 Unfälle gemeldet und damit neun Prozent weniger als im Vorjahr. Vier davon endeten tödlich. In 18 Fällen erlitten Beschäftigte schwere Verletzungen. Das geht aus dem Jahresbericht zum Arbeitsschutz hervor, den das Arbeitsministerium am Freitag in Erfurt vorlegte.

Der Rückgang sei in erster Linie auf die Corona-Maßnahmen wie Betriebsschließungen, Kurzarbeit und Homeoffice zurückzuführen, hieß es. Hauptgründe für die schweren Unfälle seien unter anderem Abstürze oder Verätzungen gewesen. Im laufenden Jahr seien bislang 18 schwere und 1 tödlicher Arbeitsunfall gemeldet worden.

Die Zahl der anerkannten Berufskrankheiten zog hingegen stark an und lag im vergangenen Jahr bei 661. Im Vorjahr hatte sie bei 179 gelegen, 2018 bei 445. Besonders die Lärmschwerhörigkeiten und Hauterkrankungen nahmen im vergangenen Jahr zu. Die Zahl der bösartigen Erkrankungen wegen des Umgangs mit Asbest versechsfachte sich im Berichtszeitraum und lag 2020 bei 35. Zu den Gründen des Anstiegs machte das Ministerium keine Angaben.