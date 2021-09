Zahl der Corona-Neuinfektionen in Sachsen leicht gesunken

Dresden - Die Zahl der Corona-Neuinfektionen ist in Sachsen etwas zurückgegangen. Die Sieben-Tage-Inzidenz der Corona-Neuinfektionen liegt nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) von Dienstagmorgen bei 40,1. Zum Vergleich: Am Montag lag die Sieben-Tage-Inzidenz noch bei 43,6. Der Wert gibt an, wie viele neue Infektionen es je 100.000 Einwohner binnen einer Woche gegeben hat. Bundesweit lag die Inzidenz bei 81,1.

Die höchsten Ansteckungsraten haben derzeit der Landkreis Zwickau mit 58,0 und die Landeshauptstadt Dresden mit 50,5 - es gelten wieder strengere Corona-Regeln. Laut RKI wurden keine neuen Corona-Todesfälle registriert. Am Vormittag wollte das Kabinett zusammenkommen, um über die Eckpunkte der neuen Corona-Schutzverordnung zu beraten.