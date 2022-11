Zahl der Thüringer Pensionäre im Jahr 2021 gestiegen

Erfurt - Die Zahl der Pensionäre in Thüringen ist im Jahr 2021 gestiegen. Wie das Landesamt für Statistik am Dienstag mitteilte, wurden im Januar dieses Jahres 15.625 Personen gezählt, die staatliche Bezüge erhalten. Damit steigt die Zahl im Vergleich zum Vorjahr um 1255. Über zwei Drittel der Bezugsempfänger sind den Angaben zufolge pensionierte Beamte und Richter. Der andere Teil der Bezüge wird in Form der Hinterbliebenenrente an Witwen und Waisen ausgezahlt. Das Durchschnittsalter der pensionierten Personen im Jahr 2021 lag bei 63 Jahren.