Zahlreiche Änderungen im landesweiten Zugverkehr

Magdeburg - Am 11. Dezember tritt für Sachsen-Anhalt ein neuer Fahrplan der Regional- und S-Bahnen in Kraft. Geplant seien Veränderungen in den Abfahrtszeiten, den Kapazitäten sowie zusätzliche Zug-Angebote, teilte der Nahverkehrsservice Sachsen-Anhalt (Nasa) am Montag mit. Unter anderem übernimmt die Ostdeutsche Eisenbahngesellschaft (Odeg) den Regionalbahn-Betrieb zwischen Magdeburg und Frankfurt (Oder). Es sollen mehr Sitzplätze angeboten werden. Außerdem werden die Abfahrtzeiten so angepasst, dass Umstiege zu Fernverkehrszügen besser zu schaffen sind.

Bei der Regionalbahn 40 mit Stationen in Magdeburg und Braunschweig wird es ebenso veränderte Abfahrtszeiten geben. Zudem entfällt die erste Fahrt ab Marienborn „aufgrund geringer Nachfrage“, erklärte ein Sprecher der Nasa. Auf zahlreichen Strecken kommt es wegen Baumaßnahmen zu veränderten Fahrzeiten.