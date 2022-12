Zeit für Thüringer Haushalt knapp

Erfurt - Nach der Verständigung auf wichtige Details für einen Thüringer Haushalt 2023 soll der Ältestenrat des Landtages klären, wie schnell der Etat im Parlament verabschiedet werden kann. Angestrebt wird eine Abstimmung zum Etat noch am Freitag - also zur regulären Landtagssitzung, wie die Fraktionschefs von Linke, SPD, Grünen und der CDU nach langwierigen Verhandlungen am Montagabend sagten. Doch es gibt rechtliche Bedenken. So hatte der Landtagsdirektor Jörg Hopfe darauf hingewiesen, dass die Parlamentarier genug Zeit haben müssten, um sich einzulesen und gegebenenfalls Anträge vorzubereiten. Andernfalls wäre der Haushalt möglicherweise verfassungswidrig.

Nun soll der Ältestenrat noch am Dienstag über einen Zeitplan beraten. Hopfe hatte eine Sondersitzung des Parlaments in der Vorweihnachtswoche vorgeschlagen. Allerdings ist für den 21. Dezember schon ein Festakt für den früheren Thüringer Ministerpräsidenten Bernhard Vogel (CDU) geplant, der am 19. Dezember 90 Jahre alt wird. Zudem gibt es in den Fraktionen Bedenken, dass möglicherweise schon viele Parlamentarier im Weihnachtsurlaub sein könnten.

Ein weiteres Problem: Sollte der Haushalt erst in der letzten Woche vor Weihnachten verabschiedet werden, könnte es knapp werden für eine Veröffentlichung im Gesetz- und Verordnungsblatt, wie SPD-Fraktionschef Matthias Hey zu bedenken gab. Doch erst mit der Veröffentlichung würde der Haushalt auch wirksam.

Linke, SPD, Grüne und die CDU hatten sich am späten Montagabend auf wichtige Eckpunkte für einen Haushalt 2023 verständigt. Die Einigung gilt als Durchbruch in den langwierigen Verhandlungen. Allerdings stehen noch Beratungen im Haushalts- und Finanzausschuss aus und auch der Landtag muss dem Haushalt am Ende noch zustimmen. Rot-Rot-Grün ist dabei auf Stimmen aus der Opposition angewiesen. Hauptverhandlungspartner ist die CDU.