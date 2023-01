Zigarettenautomaten gesprengt: Vier Männer festgenommen

Amt Wachsenburg - Vier junge Männer sollen im Ilm-Kreis zwei Zigarettenautomaten gesprengt haben. Danach seien sie mit einem Auto geflohen, sagte ein Sprecher des Innenministeriums am Dienstagmorgen. Die Taten ereigneten sich am späten Montagabend in der Gemeinde Amt Wachsenburg. Bei der anschließenden Fahndung seien Streifenwagen und ein Hubschrauber im Einsatz gewesen. Beamte stellten die Verdächtigen demzufolge kurze Zeit später auf der Autobahn 71 und nahmen sie fest. Weitere Einzelheiten waren zunächst nicht bekannt. Gegen die Männer im Alter von 18 und 19 Jahren wird nun ermittelt.